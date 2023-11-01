5 сервисов, которые нас защищают: как изменились сделки между людьми за последние 30 лет

За последние годы сегмент онлайн-торговли через объявления вышел на принципиально новый уровень: растет как количество сделок, так и оборот компаний, которые занимаются публикацией частных объявлений. Сейчас десятки миллионов россиян ежемесячно посещают сайты онлайн-объявлений. В первую очередь это стало возможным благодаря росту безопасности самих сделок. В материале ТАСС рассказываем, благодаря каким технологиям покупатели начали доверять сервисам по размещению объявлений

В современной России сервисы, которые позволяли торговать частным лицам друг с другом, начали активно развиваться в начале 90-х годов прошлого века. В то время это были газеты с короткими частными объявлениями: "Щенок овчарки, 3 мес., кобель", "Диван угловой, синий, самовывоз", "Арматура, дешево" и так далее. Первым таким изданием была петербургская газета "Реклама-Шанс", которая появилась в 1991 году и пользовалась огромным спросом.

Но у популярности объявлений в подобных газетах была и обратная сторона. Очень быстро стало понятно, что покупка товаров может оказаться сопряжена с риском. В 90-е объявления печатались в основном без фотографий, никакой гарантии никто не давал.

Все это заставило людей сомневаться в безопасности дистанционных сделок. Но одновременно с этим подтолкнуло компании, которые помогали людям торговать друг с другом, задуматься о повышении безопасности сделок и разработать новые технологии.

Кроме того, одновременно с развитием технологий стали меняться и сами сервисы: теперь они не только размещают частные объявления, но и становятся полноценными онлайн-магазинами для профессиональных продавцов и производителей товаров.

И эта трансформация также заставила сервисы развивать новые технологии, благодаря которым сделки стали максимально безопасными. В 2023 году можно сдать неподходящий товар, проверить пробег автомобиля, прочитать, что думают другие люди о продавце и так далее.

Верификация пользователей 1 Появление функции подтверждения подлинности профилей пользователей, то есть проверки паспортных данных и удостоверения личности, произвело настоящую революцию в сегменте частных объявлений. Благодаря верификации покупатель знает, что он имеет дело с реальным человеком, а не созданным автоматически аккаунтом. "Возможность верификации пользователя серьезно повысила доверие покупателей к продавцам товаров. Мы уже сейчас видим, что на нашем сайте активность в объявлениях, которые размещены верифицированными пользователями, на 20% выше. А более 90% пользователей при прочих равных предпочитают для совершения сделки продавца со значком „Документы проверены“ или „Реквизиты проверены“. Такие сервисы как „Госуслуги“, Сбер ID или Tinkoff ID за 1-4 минуты помогают пользователям проходить подтверждение подлинности профиля, также можно подтвердить его подлинность с помощью документов или реквизитов", - рассказал ТАСС директор по работе с данными Авито Андрей Рыбинцев. Если проводить верификацию по паспорту или водительским правам, то потребуется сам документ, после чего нужно будет сделать его фотографию и записать короткое селфи-видео. Последнее необходимо, чтобы автоматизированная система проверки смогла убедиться: вы реально существующий человек.

Рейтинги и отзывы 2 По данным британской компании Software Advice, 87% покупателей товаров на онлайн-площадках читают отзывы предыдущих клиентов и принимают решение на их основе. Причем пандемия коронавируса лишь усилила этот тренд: 28% пользователей уверяют, что они за последние годы стали внимательнее относиться к отзывам. Похожую статистику приводит и китайская площадка Aliexpress, которая еще три года назад увидела, что 91% ее пользователей принимают решение о покупке, ориентируясь на отзывы и общую оценку товара. При этом, по данным Aliexpress, важнейшее значение отзывы имеют для покупателей спортивных товаров (98%), электроники и техники (94%), детских товаров (92%). Аналогично действуют и российские покупатели. Например, по данным опросов, проводимых Авито, наличие рейтинга и отзывов входит в топ-5 параметров, влияющих на доверие. 72% россиян обращают внимание на них при принятии решения о сделке. Кстати, интересный факт: по данным некоторых исследований, для жителей Москвы и Санкт-Петербурга главным стимулом написать отзыв о товаре является его низкое качество (44% и 47% покупателей соответственно). А вот покупатели с юга России, Урала и из Поволжья обычно просто хотят поделиться своим мнением (47%). Как правило, крупные площадки стимулируют пользователей оставлять отзывы о продавцах и товарах либо просто с помощью напоминаний, либо развивая бонусную систему. При этом всем важно, чтобы отзывы были честными. Поэтому часто отзыв нельзя оставить, если нет доказательств сделки. Кроме того, обычно сервисы дают возможность продавцам отвечать на комментарии и критику – важно, чтобы будущие покупатели видели мнения обеих сторон. В 2023 году системы отзывов и рейтингов есть на всех основных площадках по размещению частных объявлений и продаже товаров. Покупатели могут оценить опыт общения с частным или профессиональным продавцом и рассказать, как прошла сделка. Они оставляют комментарии о квартирах, которые сдаются в аренду, рассказывают свои впечатления о машинах и так далее. Это помогает пользователям выбирать продавцов, которым можно доверять: если он верифицирован и имеет высокую оценку, то риск нарваться на мошенников стремится к нулю.

Возможность вернуть деньги 3 Как в 90-х годах происходила покупка, например детских ботинок? Вы звонили по телефону, договаривались о встрече где-то у метро или на центральной площади у вокзала. Дождь, темный осенний вечер и толком ничего не видно… Вы осматривали ботинки и вам казалось, что они нормальные. И только дома вы понимали: на носке дырка, а подошва отваливается. Попытка поговорить с продавцом обычно ни к чему не приводила. "Нужно было внимательно смотреть, когда брали", - был традиционный ответ. Риск нарваться на испорченный товар отпугивал. Именно поэтому крупные сервисы начали разрабатывать схемы, которые бы позволили защитить покупателя от некачественного товара. Речь идет о заморозке средств на защищенном счете в банке: при покупке товара деньги не переводятся продавцу, а просто резервируются. Товар при этом передается не лично из рук в руки, а оформляется доставка курьером или через пункт выдачи. При получении посылки у покупателя есть 10-15 минут, чтобы спокойно проверить товар. Если он подходит, то покупатель подтверждает сделку и только в этот момент продавец получает деньги. Если товар не подходит или он плохого качества, то можно тут же вернуть его курьеру или в пункт выдачи. Деньги при этом вернутся. Кстати, благодаря этой схеме, которая стала стандартом для всей отрасли онлайн-объявлений, теперь покупателю и частному или профессиональному продавцу вовсе не обязательно встречаться друг с другом лично. А это значит, что вы можете купить товар в любом российском городе (и за самую привлекательную цену), а не тот, который есть недалеко от вас. Похожие возможности есть и на современных сервисах по бронированию жилья. "Путешественник имеет возможность забронировать квартиру онлайн, выбрав нужные даты в календаре, и внести предоплату. Причем эти деньги уходят не владельцу или управляющему недвижимости, а замораживаются на счете. И если жилье в реальности не соответствует описанию, то можно вернуть деньги. В итоге все ощущают себя в безопасности. Гость, который снимает жилье, уверен, что его не обманут. Да и владельцы и управляющие недвижимости более серьезно и ответственно относятся к своим обещаниям", - рассказал Артём Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

Сервис проверки истории авто 4 Долгое время российские водители завидовали американцам, которые могут за небольшую плату по VIN-номеру узнать всю подноготную авто. Такие данные им предоставляют, например компании Carfax и AutoCheck. Но в России подобных сервисов не было, поэтому у нас так часто и скручивали пробег. Как рассказал глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин, сейчас 30% подержанных машин на вторичном рынке имеют скрученный пробег. А скрученный пробег - это потерянные деньги покупателя. По словам Алексея Подщеколдина, Renault Logan 2016 года выпуска с механической коробкой передач и пробегом всего 22,5 тысячи километров могут продавать за 670 тысяч рублей. Такой же Logan с пробегом 200 тысяч километров оценивается в 335 тысяч рублей. А если пробег 380 тысяч километров, то цена падает до 270 тысяч рублей. Разница в 400 тысяч только из-за пробега! И это был пример бюджетного автомобиля, а в случае с премиальными марками речь может идти о сумме в несколько миллионов рублей. Но в России тоже начали работать сервисы, которые можно назвать аналогами Carfax и AutoCheck. Они собирают сведения от государственных органов (ГИБДД, налоговой инспекции, судебных приставов и прочих), от автодилеров, страховых компаний, станций технического обслуживания, банков и так далее. При покупке отчета о машине можно получить полное представление о ее прошлом: информацию о пробеге, количестве владельцев, ремонте, залогах, угонах, использовании в службах такси и многое другое. А если случались ДТП, то отчет покажет, какие элементы были повреждены. В России существует несколько подобных сервисов: отчеты об автомобилях можно купить в Автотеке напрямую или через Авито Авто, ПроАвто, Номерограм и другие сервисы.