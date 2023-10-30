В Подмосковье планируют построить Восточную хорду между Ярославским шоссе и трассой М-12

Планируется, что хорда будет интегрирована в дорогу Виноградово - Болтино - Тарасовка

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Московской области рассматривают возможность строительства Восточной хорды, которая соединит Ярославское шоссе и трассу М-12. Предполагается, что четырехполосная дорога длиной почти 40 км пройдет через пять городских округов региона, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Восточная хорда - это перспективная дорога, которая в будущем соединит Ярославское шоссе и трассу М-12. Она пройдет через городские округа Ивантеевка, Фрязино, Богородский, Лосиной-Петровский, Щелково. Предполагается, что четырехполосная трасса составит 39 км. Разрешенная скорость будет определяться при разработке проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью возможного строительства дороги является улучшение транспортной доступности городских округов, через которые она будет проходить, также она позволит соединить вылетные магистрали. Планируется, что хорда будет интегрирована в дорогу Виноградово - Болтино - Тарасовка.

"Рассматриваются разные варианты реализации объекта, в том числе с привлечением внебюджетных источников. Однако в настоящее время заинтересованные инвесторы отсутствуют. Оценка стоимости строительства дороги не проводилась, сроки строительства не определены", - уточнили в пресс-службе.