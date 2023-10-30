Зажигалку Че Гевары выставили на аукцион в Дублине за €2,3 тыс.

Революционер считал, что она принесет ему удачу

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Зажигалка революционера Эрнесто Че Гевары (1928-1967), купленная им в 1965 году в ирландском международном аэропорту Шеннон, выставлена на аукцион Gormleys со стартовой ценой в €2,3 тыс. Об этом сообщила газета The Irish Times.

Че Гевара оказался в ирландском аэропорту случайно после того, как самолет, летевший по маршруту Прага-Гавана, был перенаправлен на Шеннон из-за неисправности двигателя. Революционер, имевший дальние ирландские корни, считал, что зажигалка принесет ему удачу. Однако затем, после неудачной попытки организовать партизанскую войну в Демократической Республике Конго, он назвал ее несчастливой и подарил знакомой.

По словам эксперта по антиквариату Ниалла Маллена, каждый лот на аукционе памятных реликвий, который состоится в середине ноября, "рассказывает историю из истории".

Че Гевара родился в семье архитектора в аргентинском городе Росарио. Он был ближайшим соратником Фиделя Кастро и одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. В 1967 году он был захвачен в плен и расстрелян в Боливии, где с группой партизан пытался организовать революционное движение. Лишь спустя 30 лет останки Че и его боевых товарищей были обнаружены возле селения Вальегранде. Из Боливии их доставили на Кубу и 17 октября 1997 года с высшими воинскими почестями предали земле в Санта-Кларе.