Во Владивостоке установили табличку с последним адресом жены Владимира Арсеньева

Знак открыт в рамках проекта "Последний адрес"

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Первый во Владивостоке мемориальный знак последнего прижизненного адреса человека, ставшего жертвой политических репрессий первой половины XX века, установили на фасаде Дома путешественника Арсеньева - одной из площадок музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Табличка напоминает о последнем месте жительства жены и помощницы писателя - Маргариты Арсеньевой, передает корреспондент ТАСС.

"Мы решили, что это справедливо по отношению к Маргарите Николаевне - открыть такой знак. Проект "Последний адрес" - большая общественная инициатива, которая реализуется в Российской Федерации с 2014 года. <...> Инициатива подразумевает размещение таблички, ее изготавливают в Москве, в специальной мастерской. Она разработана очень известным архитектором, это Александр Бродский", - сказала ученый секретарь музея Анжелика Петрук.

Она уточнила, что каждая табличка, размером с почтовую открытку, посвящена только одному человеку. Дом, где путешественник, писатель и исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев снимал квартиру с женой и дочерью, стал последним адресом только для Маргариты Николаевны. Сам писатель умер в 1930 году, жену в 1937-м арестовали, а в 1938-м - расстреляли. Дочь Наталья, в возрасте 21 года, был арестована в 1941 году и осуждена на 10 лет.

Память о людях

"Концепция проекта заключается в том, чтоб увековечивать память об очень простых людях. Маргарита, конечно, для нас значимая фигура <...>. Мы позиционируем ее как помощницу Арсеньева, она была не просто женой, она стала человеком, который принял на себя страшную расплату, страшную смерть и страшную судьбу", - сказала Петрук, напомнив, что 30 октября - День памяти жертв политических репрессий, и открытие мемориального знака приурочено к этой дате.

Писатель и журналист Василий Авченко напомнил, что история не имеет сослагательного наклонения.

"Но, <...> сам Арсеньев едва ли пережил бы годы так называемой "ежовщины". <...> Его книги бы изымали из библиотек, его имя было бы предано забвению примерно на 25 лет и не факт, что оно бы к нам вернулось. Этого не произошло, и, не смотря на то, что Маргариту расстреляли за то, что она, якобы состояла в контрреволюционной организации, которую возглавлял ее покойный муж, его книги никто не изымал, и <...> задолго до реабилитации Маргариты Арсеньевой, еще в сталинские годы, в 1945 году было принято решение о том, чтобы дать улице - Федоровской и Производственной бывшим - имя Арсеньева", - сказал Авченко, отметив, что Маргариту реабилитировали больше чем через 10 лет.

Маргарита Арсеньева

Петрук добавила, что Маргарита Арсеньева приложила все усилия, чтобы труды ее мужа были известны в мире. Уже после смерти мужа и первого ареста - в 1934 году, - она с дочерью жила в Москве у родственников, но затем вернулась во Владивосток, где оставались документы и рукописи супруга. Ей удалось даже добиться возможности снова жить в доме, где семья жила до 1934 года, доработать и издать одну из его книг.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910 годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были объединены в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". В 1921 году вышла книга "По Уссурийскому краю", в 1923 г.оду - "Дерсу Узала", которую несколько раз экранизировали, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".