В Кузбассе появятся отели и туристические комплексы на территории ОЭЗ "Горная Шория"

Среди инвестпроектов спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" и гостиница Cosmos Hotel

КЕМЕРОВО, 30 октября. /ТАСС/. Проекты по строительству туристических комплексов и отелей создадут на территории на территории новой особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Горная Шория" на территории Шерегеша и соседнего с ним моногорода Междуреченска. Такие проекты указаны в заявке на создание ОЭЗ, сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ранее на сайте кабмина РФ был опубликован план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, согласно которому до 2035 года в ОЭЗ "Горная Шория" планируется привлечь 202 млрд рублей инвестиций. Это позволит создать свыше 15,7 тыс. рабочих мест. Летом этого года власти Кузбасса подали заявку на создание особой экономической зоны в Минэкономразвития РФ с общим объемом инвестиций 44 млрд рублей.

"Реализация инвестиционных проектов на территории ОЭЗ "Горная Шория" предусматривает строительство гостиниц, санаториев, канатных дорог, ресторанов, объектов социальной инфраструктуры на территории Горной Шории. В заявку мы включили только пять наиболее проработанных инвестпроектов. Из них три проекта расположены в Таштагольском районе: спортивно-туристический комплекс (СТК) "Шерегеш" в секторе B, первая очередь туристического центра в секторе D и гостиница Cosmos Hotel в секторе E. Также в Междуреченске у подножия горы Югус появятся туристический комплекс и объект общественного питания", - сказал Цивилев.

В частности, якорным резидентом ОЭЗ станет АФК "Система" с проектом по созданию нового горнолыжного комплекса на горе Утуя. На площади в 100 га будет построен отель, коттеджи, конгресс-центр, две вертолетные площадки и большая автомобильная парковка.

Он добавил, что в состав ОЭЗ в дальнейшем будут включены и остальные проекты, например, строительство или реконструкция гостиниц, отелей, санаториев, туристических или реабилитационных центров. Это позволит только в СТК "Шерегеш" к 2035 году количество мест в коллективных средствах размещения увеличить с 11,5 тыс. до 48 тыс., а общую протяженность трасс с 56 км до 200 км.

Выбор формата ОЭЗ

Формат особой экономической зоны был выбран для реализации проектов, расположенных в нескольких муниципальных районах. Помимо расположенного в Таштагольском районе поселка Шерегеш, туристов привлекает ряд объектов Междуреченска.

"Шерегешу уже придан достаточно серьезный импульс развития, реализуется сразу несколько программ. При этом в Междуреченске исторически многие места пользуются популярностью туристов. Поэтому мы приняли решение о формате ОЭЗ, у нас будет больше возможностей для изменения его границ", - сказал губернатор.

Так, по проекту "Шория-400" планируется реализовать пять проектов, самый крупный из них - комплекс горы Черный Салан. Строительство необходимой инфраструктуры позволит привлекать до 1,2 млн туристов к 2035 году. Также планируется развивать территорию горы Югус, Поднебесных Зубьев, Сибирские мегалиты и субкластера "Студеный плес".

Развитие Шерегеша, который в прошедшем горнолыжном сезоне посетили свыше 2 млн туристов со всей России, включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.