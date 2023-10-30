Во Львове с мемориала на Марсовом поле демонтируют плиты с именами советских солдат

Управляющая делами исполкома Львовского горсовета Наталья Алексеева также сообщила о планах до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с Холма Славы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Львова на западе Украины проводят демонтаж плит с именами советских солдат, захороненных на мемориальном кладбище на Марсовом поле. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав фото их сноса при помощи экскаватора.

"На Марсовом Поле во Львове проходит демонтаж плит с фамилиями советских солдат, ранее там захороненных", - говорится в сообщении.

Как рассказала "Львовскому порталу" управляющая делами исполкома Львовского горсовета Наталья Алексеева, городские власти собираются до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с находящегося неподалеку другого мемориального комплекса - Холма Славы. Мэрия уже подала документы в Минкультуры Украины для получения согласования, отметила чиновница. При этом место перезахоронения останков с Холма Славы пока не определили, этот вопрос вынесут на рассмотрение рабочей группы при горсовете.

В июле 2021 года во Львове был снесен Монумент Боевой славы - памятник советским солдатам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В октябре того же года Львовский горсовет решил уничтожить советскую символику на Марсовом поле, а в августе 2022 года он принял постановление о перенесении захоронений советских воинов из этого мемориала. В марте 2023 года сообщалось о начале там эксгумации захоронений погибших воинов Первой мировой войны и советского периода. Мемориальный комплекс на Марсовом поле был открыт в 1944 году, в современном виде он существует с 1974 года.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников.