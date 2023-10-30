В Закарпатской области Украины отказались переименовывать улицу Гагарина

Информация о том, какое название предлагалось дать улице, не приводится

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти села Великие Геевцы Закарпатской области на западе Украины отказались переименовывать улицу советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Село расположено в Ужгородском районе области. В населенном пункте проживает венгерское этническое меньшинство. Информация о том, какое название предлагалось дать улице, не приводится.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников.