В Рузаевке открыли памятник адмиралу Ушакову

Руководитель Мордовии Артем Здунов рассказал, что это была инициатива ветеранов ВМФ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Монумент флотоводцу Федору Ушакову открыли на Привокзальной площади в городе Рузаевке в Мордовии. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

"Адмирал Ушаков - пример самоотверженного служения Отечеству. Последние годы жизни он провел на темниковской земле, мы почитаем его как покровителя Мордовии, память о нем жива в наших воинах, в каждом, кто связал жизнь с военно-морским флотом. Поставить монумент Федору Федоровичу в Рузаевке - инициатива наших ветеранов ВМФ. Сегодня памятник открыли благодаря проекту "Аллея российской славы" Российского военно-исторического общества", - написал Здунов.

Памятник установили на Привокзальной площади возле часовни иконы Казанской Божией матери. Здунов напомнил, что недавно часовню в честь Ушакова открыли в Каланчаке.

"С именем нашего земляка связаны важные страницы в истории Херсонщины - он считается покровителем Херсона. Прибывший сюда для строительства флота в конце XVIII века будущий адмирал, буквально спас от чумы город и армию", - рассказал ранее Здунов.

Ушаков (1745-1817) участвовал более чем в 40 баталиях, командовал Черноморским флотом (1790-1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800).