Голикова отметила положительную динамику на рынке труда в Кабардино-Балкарии

В аппарате вице-премьера также отметили, что в республике реализуются меры по обеспечению занятости

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика входит в пятерку регионов России с одним из самых высоких уровней безработицы, при этом с начала 2023 года на рынке труда КБР отмечается положительная динамика. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Как отметила Татьяна Голикова, Кабардино-Балкарская Республика замыкает пятерку регионов с наиболее высоким уровнем безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) - 9%. При этом в регионе наблюдается положительная динамика - с начала года общее снижение безработицы составило 0,8 процентных пункта", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Как отметили в аппарате, ситуация на рынках труда регионов с уровнем безработицы, превышающим среднероссийский по методологии МОТ, рассматривается по поручению президента РФ Владимира Путина.

В сообщении также отмечается, что в республике реализуются меры по обеспечению занятости. В частности, по нацпроекту "Демография" планируется обучить по востребованным в республике специальностям не менее 272 человек, первые 78 граждан уже работают после завершения краткосрочных курсов.

"По итогам заседания правительству Кабардино-Балкарской Республики было поручено совместно с федеральными органами исполнительной власти разработать дорожную карту, предусматривающую до 2030 года конкретные меры и целевые показатели по снижению напряженности на рынке труда региона и уровня теневой занятости, развитию кадрового потенциала, обеспечению региона трудовыми ресурсами", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, совместно с Минобрнауки и Минпросвещения поручено подготовить прогноз потребности в трудовых ресурсах на будущие годы и увеличить контрольные цифры приема по программам среднего профессионального образования за счет регионального бюджета по наиболее востребованным отраслям экономики. Также власти региона получили поручение развивать кластерный подход к подготовке кадров под запросы конкретных работодателей. Кроме того, необходимо совместно с Минобрнауки уточнить потребность в подготовке кадров по программам высшего образования и аспирантуры по видам экономической деятельности, которые обеспечивают технологический суверенитет страны.