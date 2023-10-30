Поклонская предупредила о мошенниках, действующих от ее имени в соцсетях

Советник генерального прокурора РФ рассказала, что гражданин США общался с ее фейком на протяжении 11 месяцев

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская предупредила о мошенниках, которые действуют от ее имени в социальных сетях и вымогают деньги.

"Этот пост размещаю специально, чтобы предупредить людей о мошенниках, действующих от моего имени в различных социальных сетях", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, американский гражданин общался с ее фейком на протяжении 11 месяцев. "Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) $100 тыс. Перед моим "спасением" мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей и почти год с ним от моего имени общались мошенники", - рассказала Поклонская.

Советник подчеркнула, что гражданин США, несмотря на сложные политические отношения между Россией и Соединенными Штатами, был готов ей помочь, "демонстрируя простое качество людей во всем мире - человечность". "Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир", - добавила она.