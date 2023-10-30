В ПФО аномально теплая погода может побить рекорды 89-летней давности

В регионах Поволжья началась оттепель

ТАСС, 30 октября. Зима на этой неделе покинет регионы Приволжского федерального округа, где ожидается аномальное тепло, граничащее с рекордными значениями ноября 89-летней давности. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Мы стоим на пороге больших перемен в атмосфере. Сейчас Поволжье пересекает достаточно активный теплый атмосферный фронт, который дугой проходит через Центральную Россию от Новгородчины до Поволжья, уже отметился такими опасными явлениями, как ледяные дожди и гололед. <…> Грядет тепло, которого не было со времен создания легендарного танка Т-34. <…> Старт ноября будет аномально теплым, граничащий с абсолютными температурными рекордами 89-летней давности", - сказал собеседник агентства.

Тишковец добавил, что зима отступит как минимум на 500-700 км к северу страны. "Впереди достаточно теплые деньки. <…> На пике температура будет выше климатической нормы на 5-8 градусов. Природа нас отбросит на месяц назад как минимум", - уточнил он.

Уже с сегодняшнего дня в регионах Поволжья началась оттепель. "Ближайшей ночью регион будет находиться в теплом секторе циклона, потепление продолжится. Местами пройдут небольшие осадки, и температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +6 градусов, а завтра днем уже смело можно рассчитывать на температуру до +6...+11 градусов, причем на западе Поволжья - в Мордовии, в Пензенской области - без осадков, и даже выглянет солнце", - пояснил представитель центра "Фобос".

Тишковец отметил, что в среду характер погодных условий будет определяться северо-западной периферией азиатского антициклона. "Из-за облаков будет выглядывать солнце, обойдется без каких-либо осадков, ну а южный ветер, юго-западная струя будет поставлять с акватории Средиземного моря теплые воздушные массы, когда по ночам будет не ниже +4...+9, а днем уже можно рассчитывать на +9...+14 градусов. <…> В пятницу скользнет холодный атмосферный фронт, который отметится в дневные часы локальными скоротечными дождями, но он лишь немного сбросит температуру", - сказал он.

Снег, дождь и туман

В нескольких регионах Поволжья на выходных прошли обильные осадки в виде дождя и снега. Например, на территории Башкирии были дожди, из-за этого в южных и юго-восточных районах республики на малых степных и горных реках есть вероятность подъема уровня воды, а на пониженных участках возможен выход воды на пойму, сообщил Башгидромет.

В пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр) сообщили, что в период с 1 по 3 ноября количество осадков в северной половине края может достичь половины месячной нормы ноября. По мнению специалистов, формирование, а затем таяние снежного покрова приведет к пополнению запасов почвенной влаги и грунтовых вод. Это также обеспечит рост уровня воды в реках, которые все еще остаются низкими после рекордной засухи в период апреля - сентября.

В Саратове в конце прошлой недели выпал первый в новом сезоне снег. В Кирове обильные осадки выпали в воскресенье. Сейчас коммунальные службы ведут обработку и уборку дорог. Сильный снег прошел в воскресенье и в Ульяновске, местами образовались сугробы и гололед. Уже в понедельник покров практически полностью растаял.

По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 октября по 1 ноября в республике прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега и дождя, местами - туман. Как сообщает Гидрометцентр по Татарстану, 31 октября под влиянием очередного циклона снова пройдут осадки - снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь.

Скользко и ветрено

Согласно прогнозам, в некоторых регионах Поволжья в ближайшие дни ожидаются гололед и сильный ветер. По информации ГУ МЧС России по Оренбургской области, 31 октября преимущественно в северных и восточных районах области ожидается гололед. Днем в регионе усилится ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, в регионе ожидаются сильные осадки и гололед с сохранением до утра 31 октября. По данным удмуртского гидрометцентра, в конце недели в республике усилится ветер, максимальные порывы которого в пятницу будут достигать 12-17 м/с.

ГУ МЧС по Самарской области сообщило о желтом уровне опасности в регионе. Согласно прогнозам, ночью и днем 31 октября в Самарской области местами ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. Ночью 31 октября прогнозируется формирование гололеда толщиной до 5 мм.