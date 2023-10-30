В РПЦ сообщили, что икона "Троица" может до года находиться на реставрации

Икона находится в центре Грабаря

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Икона "Троица" Андрея Рублева может находиться на реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря до года. О некоторых деталях заключенного ранее договора сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Между [Троице-Сергиевой] лаврой, Третьяковской галереей и Всероссийским художественным научно-реставрационным центром им. И. Э. Грабаря был подписан договор о передаче иконы на срок до одного года для проведения комплекса работ по реставрации, включая процедуру сверки состояния сохранности иконы, ее обследование, научно-исследовательские работы и мероприятия по консервации/реставрации (в случае необходимости)", - рассказала Чернега. Ее статья "Возврат церковного имущества - долг государства перед Церковью" опубликована в "Журнале Московской патриархии" и на сайте РПЦ.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, который был создан Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону Русской православной церкви. 12 июля патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова утвердили договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре. В настоящее время икона находится в центре Грабаря.