Борт Lufthansa совершил вынужденную посадку в Ташкенте

Самолет летел из Шанхая во Франкфурт

ТАШКЕНТ, 30 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший рейсом LH729 по маршруту Шанхай - Франкфурт, из-за двух буйных пассажиров произвел посадку в международном аэропорту Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Самолет Boeing 747-800 с 206 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 17:32 по местному времени (15:32 мск - прим. ТАСС). Пассажиров сняли с рейса. Воздушное судно вылетело из Ташкента в 20:36 в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.