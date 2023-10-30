Посольство России в Словении почтило память погибших в годы Первой и Второй мировых войн

Церемонии прошли на кладбище Жале в Любляне

ЛЮБЛЯНА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Словении приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Первой и Второй мировых войн в преддверии 1 ноября, когда граждане Словении посещают могилы усопших. Церемонии прошли на кладбище Жале в Любляне.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в мероприятиях участвовали посол России Тимур Эйвазов, сотрудники российского диппредставительства, мэр Любляны Зоран Янкович, министр обороны Словении Марьян Шарец, представители словенских ветеранских организаций, а также руководители Российско-словенского клуба предпринимателей Владимир и Анастасия Путкины. Церемонии прошли у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, а также у мемориалов в память павшим словенским партизанам и жертвам Первой и Второй мировых войн.

"Пока я и сотрудники столичной мэрии остаются на своих должностях, в Любляне не будет памятников коллаборантам. Это наше обязательство перед теми, кто дал нам свободу и сделал возможной борьбу за независимость, чтобы сегодня мы могли жить в независимой стране", - прокомментировал Янкович в своей речи перед собравшимися идею о создании кладбища словенцев, перешедших на сторону итальянских фашистов во время Второй мировой войны. Мэр также напомнил, что Москва и Любляна - города-побратимы, и подчеркнул, что местная мэрия заботится о сохранении памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн.

Памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, был открыт на люблянском кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году. 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы пламени, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

В ходе Второй мировой войны королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. В крае развернулось мощное партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году Красной армией и югославскими партизанами.