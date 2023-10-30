Лавров отметил высочайший уровень преподавания на факультете журналистики МГИМО

По словам министра иностранных дел, среди выпускников факультета международной журналистики - "видные государственные деятели, талантливые дипломаты, профессионалы медиасферы"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил преподавателей, студентов и аспирантов факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России с 55-летием факультета, отметив его многолетние традиции и высочайший уровень преподавания.

"От имени министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю вас с 55-летием факультета международной журналистики, - говорится в послании главы дипведомства, опубликованном на сайте МИД. - Многолетние традиции, высочайший уровень преподавания, сочетание проверенных временем образовательных методик и новаторских подходов снискали факультету репутацию одной из главных отечественных кузниц кадров в области международной информации".

Как отметил Лавров, среди выпускников факультета международной журналистики - "видные государственные деятели, талантливые дипломаты, профессионалы медиасферы". "Многие из них внесли и продолжают вносить большой личный вклад в защиту интересов нашей Родины, информационное сопровождение внешнеполитического курса страны, в том числе в качестве официальных представителей МИД России", - подчеркнул он.

Министр указал, что факультет "развивается, осваивает новые направления научной и образовательной деятельности, в целом идет в ногу с тенденциями информационного общества". "В этом, несомненно, заслуга коллектива преподавателей-единомышленников, горячо преданных своему делу", - уверен глава МИД РФ.

"Убежден, что впереди у факультета международной журналистики много значительных достижений, - подчеркивается в послании Лаврова. - Желаю вам здоровья, благополучия, новых успехов и всего наилучшего".