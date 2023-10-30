Посольство РФ поблагодарило французских поисковиков, нашедших останки русских солдат

В дипмиссии выразили сожаление, что "официальные российские представители не были приглашены на церемонию захоронения русских героев, погибших за Россию и Францию"

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Российское посольство в Париже поблагодарило французских поисковиков, обнаруживших останки русских пехотинцев, погибших при защите Франции в годы Первой мировой войны. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

"Посольство России во Франции выражает признательность французским поисковикам, благодаря которым были обнаружены останки русских солдат", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в посольстве выразили сожаление в связи с тем, что "официальные российские представители не были приглашены на церемонию захоронения русских героев, погибших за Россию и Францию". "Таким образом, русофобская политика французских властей затронула и сферу исторической памяти", - констатировали в дипмиссии. По словам представителя российских дипломатов, "посольство найдет возможность отдать дань памяти российским солдатам в ближайшее время".

Церемония захоронения недавно обнаруженных останков трех солдат Русского экспедиционного корпуса, защищавших Францию в годы Первой мировой войны, проходила 27 октября в военном некрополе в Сент-Илер-ле-Гран с участием организаций французских ветеранов и муниципальных властей. Земле были преданы останки Якова Пастухова, Якова Короткова и неизвестного солдата Русского экспедиционного корпуса.

В начале октября в ходе археологической экспедиции в коммуне Курси близ Реймса на севере Франции были обнаружены останки шести пехотинцев Русского экспедиционного корпуса. Останки трех из них будут захоронены позже, когда историки завершат их изучение. Идентифицировать солдат позволили найденные археологами на местах сражений фрагменты обмундирования, каски и личные жетоны. Теперь русские защитники Франции покоятся рядом с товарищами по оружию в военном некрополе Сент-Илер-Ле-Гран, где погребены более 900 русских солдат.

Русский экспедиционный корпус

Как напомнил инициатор археологической экспедиции, французский историк Пьер Малиновский, в 1916 году Российская империя направила в Европу для помощи союзникам в Первой мировой войне Русский экспедиционный корпус в составе более 45 тыс. солдат и офицеров.

Особенно отличились русские войска в сражении 1916 года на подступах к Реймсу, остановив продвижение к Парижу немецких дивизий. Во время ожесточенного 12-часового сражения был отражено не менее пяти атак. Важную роль русские бригады сыграли и в наступательных операциях, развернувшихся в регионе Шампань-Арденны весной 1917 года.

Только в одной апрельской операции корпус потерял 70 офицеров и почти 4,5 тыс. солдат. Коммуну Курси отбили у немцев весной 1917 года пехотинцы 1-й бригады Русского экспедиционного корпуса, завершив наступление взятием форта "Бастион каррэ". Всего же, как напомнил Малиновский, 6 тыс. русских солдат погибли, защищая Францию во время Первой мировой войны. После начавшихся в России революционных потрясений корпус расформировали, но около тысячи добровольцев продолжили сражаться в войсках союзников.

В 2011 году памятник воинам Русского экспедиционного корпуса был установлен в Париже на набережной Сены, недалеко от выставочного комплекса Гран-Пале и моста Александра III. Его открытие прошло в присутствии Владимира Путина, занимавшего тогда пост главы правительства РФ, и возглавлявшего кабмин Франции Франсуа Фийона.