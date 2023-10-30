Bloomberg: хакеры получили доступ к почте сотен тысяч служащих США

Как отметило агентство, в преступлении подозревается хакерская группировка Clop, якобы связанная с Россией

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Киберпреступники получили доступ к адресам электронной почты около 632 тыс. федеральных служащих американских Минобороны и Минюста. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Управления кадровой службы США.

По его информации, сама кибератака осуществлялась 28 и 29 мая. Как утверждает агентство, в преступлении подозревается хакерская группировка Clop, якобы связанная с Россией. Согласно отчету, взломщики смогли получить доступ к данным, воспользовавшись уязвимостью в программе передачи файлов MOVEit.