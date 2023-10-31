Израильская авиакомпания EI AI приостановила полеты через Оман

Теперь они будут осуществляться через пространство к северу от Сирии и Ирана, из-за чего время в пути увеличится до 11,5 часа

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильская авиакомпания El Al из соображений безопасности в связи с конфликтом в секторе Газа приостанавливает полеты в Юго-Восточную Азию через территорию Омана, что значительно увеличивает время в пути. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Авиакомпания сообщила пассажирам, забронировавшим билеты на ближайшее время, что это решение было принято после консультаций со службами безопасности и Управлением гражданской авиации. Без пересечения границы с Оманом рейсы, к примеру, из Тель-Авива в Бангкок авиакомпания будет вынуждена выполнять через пространство к северу от Сирии и Ирана, что займет 11,5 часа вместо 8,5 часа.

Как пишет издание, представитель авиакомпании сообщил, что El Al обратилась к оманской стороне с просьбой одобрить новый маршрут через территорию страны, который будет проходить подальше от соседнего Ирана. Что касается перелетов в Дубай и Абу-Даби (ОАЭ), то авиакомпания продолжит выполнять их через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Газета напоминает, что в июле 2022 года Саудовская Аравия разрешила израильским гражданским самолетам летать через свое воздушное пространство в ОАЭ. В феврале 2023 года соответствующее разрешение дал и Оман, что позволило значительно сократить время полета до Юго-Восточной Азии. Первый коммерческий рейс из Израиля через Саудовскую Аравию и Оман в Таиланд состоялся в феврале 2023 года.