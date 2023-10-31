Прямые перелеты из Томска в Таиланд возобновили после трехлетнего перерыва

Самолет был загружен на 100%

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Первый прямой рейс авиакомпании Azur Air из Томска на Пхукет состоялся после трехлетнего перерыва. Перелеты будут осуществляться каждые 12 дней, сообщили в пресс-службе томского аэропорта.

"Первый рейс зимней программы на Пхукет успешно вылетел согласно расписанию, загрузка самолета составила 100%. Программа рейсов по маршруту Томск - Пхукет - Томск запланирована вылетами 1 раз в 12 дней, таким образом, возможная продолжительность отдыха на курортах Таиланда составляет 11 или 23 ночи. Следующий вылет в Таиланд из Томска состоится 12 ноября", - сказано в сообщении.

Перелеты осуществляет авиакомпания Azur Air по заказу туроператора Anex. Это первые прямые рейсы Томск - Таиланд после перерыва в три года.

"Мы отмечаем высокий спрос. Ранее чем за неделю до первого рейса все места были выкуплены, а загрузка чартеров в ноябре уже более 76%. Перелет осуществляется прямым рейсом, что, безусловно, является важным преимуществом для жителей города", - сообщили в пресс-службе Anex.