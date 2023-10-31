Омский политех намерен запустить магистратуру совместно с китайским университетом

На базе Ляонинского института вузы уже реализуют совместную программу бакалавриата "Механическое проектирование, производство и автоматизация"

ОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Омский государственный технический университет (ОмГТУ, Омский политех) запустит магистратуру и лабораторную программу в области машиностроения совместно с Ляонинским научно-технологическим институтом (провинция Ляонин, Китай). Об этом говорится в соглашениях, подписанных сторонами во время визита в Омск делегации китайского университета, сообщила пресс-служба ОмГТУ.

"Омский политех и Ляонинский научно-технологический институт запустят программу подготовки магистров, а также лабораторную программу в области машиностроения. Соответствующие соглашения были подписаны и.о. ректора ОмГТУ Василием Фефеловым и ректором Ляонинского научно-технологического института Ли Вэймином во время визита делегации", - говорится в сообщении.

Как отмечает Фефелов, которого цитирует пресс-служба, вузы уже реализуют на базе Ляонинского института совместную программу бакалавриата "Механическое проектирование, производство и автоматизация", весной и осенью 2023 года преподаватели ОмГТУ обучили около 70 китайских студентов дисциплине, аналогичной российской начертательной геометрии и инженерной графике.

"На повестке сегодня - новые направления сотрудничества. Для обучающихся из Китая мы разработаем программу магистратуры "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" уже на базе политеха. В следующем году на нее будет организован первый набор. В пилотную группу войдут не менее 10 студентов", - сообщил и.о. ректора.

Он также отметил, что выход на образовательный и научный рынки Юго-Восточной Азии является одной из стратегических задач ОмГТУ в русле федеральной программы "Приоритет 2030". Фефелов добавил, что Ляонинский институт - сильный вуз, с которым у Омского политеха много пересечений, и сотрудничество с ним поможет в достижении этих целей.

В 2024 году сотрудники ОмГТУ продолжат вести занятия для китайских студентов первых и вторых курсов, в программе добавятся такие дисциплины, как метрология и механика материалов, занятия будут проходить на английском языке. Продолжится и совместная работа ученых двух университетов, говорится в сообщении пресс-службы ОмГТУ.