Учащиеся школ и колледжей Москвы смогут исследовать документы в Главархиве

Участники проекта посетят три занятия, в течение которых познакомятся с методикой работы с архивными материалами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Почти 250 школьников и студентов колледжей прислали заявки на участие в отборочном этапе проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", который запустил Главархив Москвы и Московский центр воспитательных практик городского департамента образования и науки. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже на этапе подачи заявки на конкурс для участия в проекте школьники с 8 по 11 класс и студенты столичных колледжей могут выбрать, с личными документами каких известных деятелей они будут работать. Среди них будут медики, деятели театра и кино. Мы видим заинтересованность учащихся в этом проекте - только на отборочный этап получено более 250 заявок. В ближайшее время ребята узнают результаты отбора и с 1 ноября начнут посещать занятия в Главархиве Москвы. У подростков будет уникальный шанс поработать с оригиналами документов с конца XIX - по начало ХХ века", - сказала она.

Так, в ноябре ребята будут работать с документами известных медиков, окончивших Московский Императорский университет, а в декабре - с материалами знаменитых театральных и кинодеятелей, жизнь которых также связана с Московским университетом. Среди медиков учащихся больше всего заинтересовали Николай Пирогов, Иван Сеченов, и Петр Ганнушкин, а среди тех, кто связал себя с театром и кино, - Всеволод Пудовкин, Владимир Немирович-Данченко и Антон Чехов.

Участники проекта посетят в Главархиве три занятия, в течение которых они познакомятся с методикой работы с архивными материалами, научатся выявлять и изучать документы, узнают, как им присваивают статус "уникальный", подготовят биографические справки о выдающихся соотечественниках, поделятся друг с другом результатами своей работы в виде защиты проектов и примут участие в съемке видеороликов по результатам работы. Для работы предназначено более 200 тыс. личных дел студентов и преподавателей из фонда Московского Императорского университета с 1782 года и до 1917 года.