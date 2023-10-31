В столице региона Монголии установят памятник Жукову

Памятник появится к 85-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол

УЛАН-БАТОР, 31 октября. /ТАСС/. Памятник маршалу Георгию Жукову появится в городе Чойболсан - столице аймака (региона) Дорнод, где проходило сражение на реке Халхин-Гол. Об этом сообщило посольство РФ в Монголии.

"К 85-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол будет установлен памятник герою Советского Союза и герою Монгольской Народной Республики (МНР - прим. ТАСС) маршалу Георгию Жукову в городе Чойбалсан - центре аймака Дорнод", - сказала на открытии конференции пресс-атташе Татьяна Сятчихина.

Она добавила, что к памятной дате также завершится реконструкция памятника Жукову в Улан-Баторе. Сейчас в Монголии над созданием фильма к юбилею сражения работает российская съемочная группа. В рамках юбилея также планируются международная научно-практическая конференция и совместная экспедиция монгольской и российской молодежи на места боев.

Военный атташе российского посольства Павел Петрунин напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение монгольского коллеги Ухнаагийн Хурэлсуха на празднование юбилея совместной победы.

Участников этих боев в двух странах остается все меньше. В РФ к 83-й годовщине насчитывалось три ветерана боев на реке Халхин-Гол. В Монголии осталась одна участница сражения - 100-летняя Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн, которая в 15 лет ушла добровольцем на фронт. В 2023 году она съездила на военный парад 9 мая в Улан-Удэ по личному приглашению главы Бурятии Алексея Цыденова.

Сражение на Халхин-Голе

Бои на реке Халхин-Гол проходили с мая по сентябрь 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Победа на Халхин-Голе оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.

Для Жукова это был первый опыт руководства крупным сражением. Полководца наградили монгольскими медалями и присвоили звание "Герой МНР". В доме, где он жил в Улан-Баторе, работает единственный в мире музей Георгия Жукова. К 80-летию победы на реке Халхин-Гол была установлена четырехметровая конная статуя маршала.