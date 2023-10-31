В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

Площадь, на которой находился памятник поэту, ранее носила его имя

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Памятник поэту Александру Пушкину демонтирован в городе Запорожье, подконтрольном Киеву. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Решение о демонтаже памятника с площади Владимира Вернадского было принято местным горсоветом 26 октября.

Площадь, на которой находился памятник поэту, ранее носила его имя. Однако 12 июля была переименована местными властями в площадь Вернадского, как и несколько других площадей города, чьи названия связаны с Россией и СССР.

26 июля 2022 года с памятника убрали медный барельеф Пушкина. По данным издания, сейчас он находится на хранении в Музее архитектуры Запорожья.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По данным Министерства культуры и информационной политики, только за год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.