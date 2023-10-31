Полпред в СФО заявил, что в округе пытаются не допустить дефицит кадров в институтах РАН

Анатолий Серышев отметил, что также решается вопрос по кадровому обеспечению реализующих приоритетные инвестиционные проекты предприятий ОПК

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Регионы Сибири пытаются не допустить дефицит кадров в научных институтах Сибирского отделения РАН за счет комплексных мер, сообщил полпред президента РФ в Сибирского федерального округа (СФО) Анатолий Серышев на выездном совещании секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"По отдельным оценкам, в ближайшие 5-10 лет дефицит кадров в НИИ СО РАН существенно увеличится за счет выхода на пенсию работников старшего поколения. За счет комплексного решения социальных проблем, обеспечения жильем молодых семей надеемся привлечь молодых ученых к работе над крайне востребованными прорывными проектами. Специальные предложения готовим для доклада правительству и президенту РФ", - сказал Серышев.

По его словам, также решается вопрос по кадровому обеспечению реализующих приоритетные инвестиционные проекты предприятий ОПК.

"Уделяется особое внимание системному решению по устранению дефицита кадров. Так, еженедельно проводится заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Создана рабочая группа с участием глав регионов для реализации задач, поставленных президентом в мае текущего года по кадровому обеспечению предприятий ОПК, реализующих приоритетные инвестиционные проекты", - уточнил полпред.

Он также отметил, что к числу проектов, которые являются локомотивными в Сибири, относятся два крупных мегасаенс-проекта: ЦКП СКИФ "Фотон" и национальный гелиофизический комплекс РАН, вложения в которые составляют сумму порядка 150 млрд рублей.

Серышев выразил надежду, что данные проекты принесут существенную отдачу государственных вложений.