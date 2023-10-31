ФАДН сообщило, что беспорядки в аэропорту Махачкалы не отразятся на туристическом потоке

Руководитель агентства Игорь Баринов отметил, что нужно сохранить традиционный межконфессиональный и межнациональный мир в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Прошедшие беспорядки в аэропорту Махачкалы не повлияют на туристические поездки в Дагестан.

Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с главой республики Сергеем Меликовым и муфтием региона Ахмадом Абдулаевым.

"За последние несколько лет Дагестан стал превращаться в центр притяжения туристов со всей страны. Вчера я летел в Махачкалу и заметил, что две трети пассажиров - это туристы. Думаю, что мы быстро все нормализуем и люди продолжат летать в республику. Нам обязательно нужно сохранить традиционный межконфессиональный и межнациональный мир в Дагестане", - цитирует Баринова пресс-служба главы региона.

По словам муфтия Дагестана, прошедшие беспорядки являются "грубо выплеснутыми эмоциями". "До сих пор Дагестан был известен на весь мир как гостеприимный регион, а теперь прославился не в лучшем свете. Думаю, многим все-таки можно будет доходчиво объяснить суть произошедшего", - считает Абдулаев.