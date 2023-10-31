Под Великим Новгородом захоронили останки 110 красноармейцев

Губернатор Андрей Никитин поблагодарил всех, кто участвовал в поисковых экспедициях

ТАСС, 31 октября. Церемония захоронения останков 110 военнослужащих Красной Армии состоялась во вторник на территории поселка Старая Русса в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Старой Руссе захоронили останки 110 советских солдат. В церемонии захоронения красноармейцев, поднятых поисковым отрядом "Медведь", принял участие губернатор Андрей Никитин", - отмечается в сообщении.

Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в поисковых экспедициях, во время которых были найдены останки советских военнослужащих. "Вечное упокоение находят те, кто сражался за свободу нашей страны, люди разных национальностей - наш русский народ. Спасибо поисковикам, которые поднимают наших солдат и дают им возможность быть по-человечески похороненными с молитвой и памятью", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, останки военнослужащих были найдены в ходе поисковых экспедиций, которые проводились в регионе в этом году.

В апреле от жителей деревни Пинаевы Горки поступило сообщение о неизвестном воинском захоронении в районе урочища Новые Дегтяри Старорусского района. Архивные данные позволили установить, что в указанном месте в годы Великой Отечественной войны располагался 459-й медико-санитарный батальон 364-й стрелковой дивизии. Летом здесь была проведена экспедиция, по результатам которой были эксгумированы останки 48 бойцов и командиров Красной Армии. В начале осени поисковики провели еще одну экспедицию, участие в ней приняли представители Якутии.