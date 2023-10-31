В Удмуртии выявили четвертый очаг заразного дерматита крупного рогатого скота

В Кезском районе республики ввели карантин

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота установлен в Кезском районе Удмуртии, он стал четвертым в регионе. В местности введен карантин, сообщила Госветслужба региона.

"В Кезском районе Удмуртии установлен очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Удмуртским ветеринарно-диагностическим центром был установлен диагноз - заразный узелковый дерматит. Распоряжением начальника Главного управления ветеринарии УР введены ограничительные мероприятия (карантин). <...> это четвертый очаг заболевания - по трем очагам в Юкаменском районе работа по ликвидации заболевания продолжается", - сказано в сообщении.

Ранее в октябре власти объявили режим ЧС в Юкаменском районе Удмуртии из-за выявления случаев узелкового дерматита у крупного рогатого скота.

Нодулярный (узелковый) дерматит - сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и прочих млекопитающих, вызванное вирусом. Вирус не является опасным для человека. Заболевание в 2018 году зафиксировано в Южной Осетии, Самарской и Курганской областях. В России до 2015 года нодулярный дерматит среди поголовья крупного рогатого скота не выявлялся.