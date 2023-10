Роберт де Ниро выступил свидетелем на суде в Нью-Йорке по иску экс-помощницы на $12 млн

Грэм Чейз Робинсон утверждает, что ее унижали и недоплачивали на "токсичном" рабочем месте

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Бывшая помощница Роберта Де Ниро обвинила актера в дискриминации по половому признаку, ущербе репутации на стартовавшем в Нью-Йорке судебном процессе по поводу ее иска к нему на $12 млн. 40-летняя Грэм Чейз Робинсон утверждает, что ее унижали и недоплачивали на "токсичном" рабочем месте.

80-летний де Ниро выступил первым в качестве свидетеля по поводу исковой жалобы, поданной Робинсон еще в 2019 году. "Это все чушь!" - выкрикнул актер, который, как отмечает газета The Guardian​, был взбешен утверждениями адвоката о том, что он в 2017 году рано утром грубо разбудил экс-помощницу, чтобы та отвезла его в больницу.

Актер давал показания большую часть дня, соглашаясь с тем, что в какой-то момент он указывал на Робинсон в качестве контактного лица в экстренных ситуациях и полагался на ее помощь даже с поздравительными открытками для своих детей. Отвечая на вопрос адвоката, считает ли он ее добросовестным работником, де Ниро сказал: "Только не после всего того, через что я сейчас прохожу".

Истица работала в компании Де Ниро Canal Productions с 2008 по 2018 год, поднявшись по карьерной лестнице от помощника актера до вице-президента, отвечающего за финансы. Она объясняет решение судиться с актером опасениями того, что он воспользуется связями в шоу-бизнесе и положением, чтобы погубить ее карьеру.

Иск Робинсон последовал за обращением в суд Canal Productions, которая обвинила свою бывшую сотрудницу в растрате сотен тысяч долларов из фондов компании, использовании миллионов баллов (миль) на авиауслуги, приобретении предметов роскоши за казенный счет. Кроме того, по утверждению истца, она в рабочее время не отрываясь смотрела телепередачи по стриминговому сервису Netflix. За все это компания просила суд взыскать с Робинсон $6 млн.

Роберт Де Ниро снялся почти в 100 фильмах и более 130 раз был номинирован на различные кинопремии. Премию "Оскар" он получал дважды: в 1974 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Крестный отец 2" (The Godfather: Part II) и в 1980 году за главную роль в картине "Бешеный бык" (Raging Bull). Он известен также работами в "Охотнике на оленей" (The Deer Hunter, 1978), "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984), "Схватке" (Heat, 1995), "Ронине" (Ronin, 1998).