Около 100 граждан Украины в день получают отказ в выезде из страны

Представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко сообщил, что за время действия военного положения на пунктах пропуска выявили свыше 7 тыс. нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы для пересечения границы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Порядка 100 граждан Украины ежедневно получают отказ в выезде из страны, так как не имеют документов или не подпадают под условия пересечения границы. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

"Всего в среднем около 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под условия пересечения государственной границы Украины", - сказал он в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что за время действия военного положения на Украине на пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы для пересечения границы.

27 октября представитель Госпогранслужбы сообщал, что более 2 тыс. украинских госслужащих с начала года предприняли попытку незаконно пересечь границу Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.