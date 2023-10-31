Суд в Молдавии отменил штраф участнику "Бессмертного полка" за георгиевскую ленту

Петр Пушкарь заявил, что независимо от запрета властей носил и впредь будет носить георгиевскую ленту

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Суд молдавского города Чимишлия аннулировал штраф в размере 9 тыс. лей ($500), выписанный председателю района Басарабяска Петру Пушкарю за ношение георгиевской ленты в День Победы.

"Я получил решение суда о том, что протокол о штрафе, который выписал сотрудник полиции, признан необоснованным", - заявил Пушкарь на брифинге. Он подчеркнул, что независимо от запрета властей носил и впредь будет носить георгиевскую ленту. "Это дань памяти и чести тем людям, которые спасли наш мир от фашизма", - пояснил Пушкарь.

Ранее отмены штрафа за ношение георгиевской ленты добился депутат от Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) Эдуард Смирнов и другие участники марша "Бессмертного полка" в Кишиневе. В 2023 году на марш в Кишиневе вышло около 50 тыс. горожан. Как заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, который вместе с другим бывшим руководителем молдавского государства Владимиром Ворониным традиционно возглавляет шествие, высокую активность людей спровоцировали в том числе запреты властей. По данным полиции, 180 человек были оштрафованы за наличие георгиевской ленты на одежде. Додон пообещал, что возглавляемая им Партия социалистов откроет горячую линию для помощи оштрафованным участникам акции.

Решение о запрете георгиевской ленты в Молдавии было утверждено в начале 2022 года депутатами проевропейской Партии действия и солидарности. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до 500) для физических лиц. Однако в апреле 2023 года Конституционный суд Молдавии постановил, что применять наказание можно лишь в том случае, если правоохранительные органы смогут доказать, что использование георгиевской ленты было пропагандой войны и агрессии.