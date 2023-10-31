В ОП разработали 25 предложений по развитию новых регионов

Предложения будут представлены на итоговом форуме "Сообщество"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Координационный совет при Общественной палате (ОП) РФ по интеграции новых регионов подготовил 25 предложений законодателям по развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил сопредседатель совета Александр Малькевич, добавив, что предложения будут представлены на итоговом форуме "Сообщество", который пройдет 2-3 ноября в Москве.

"Будем обсуждать на форуме 2 ноября наши конкретные предложения в адрес законодателей. <...> 25 вопросов проработаны нашим координационным советом и обсуждаются с жителями новых регионов, и это наши конкретные предложения. Есть много вопросов, которые требуют решения", - сказал Малькевич на пресс-конференции.

В частности, по словам Малькевича, необходима унификация различных справок, "потому что до сих пор бывают проблемы с тем, что дети участников специальной военной операции (СВО), которые имеют право учиться на бюджете в вузах, имеют проблемы в некоторых региональных вузах из-за отсутствия справки единого образца". Еще одна проблема связана с тем, что волонтеры, работающие в зоне СВО, в случае выдвижения в депутаты должны публиковать свои персональные данные. "Волонтеры, которые работают на передовой, обязаны всю информацию о себе выдавать на всеобщее обозрение, хотя уже в режиме реального времени получают угрозы от СБУ и ЦИПСО", - сказал Малькевич.

Кроме того, по его словам, "многие патриоты русского мира, осужденные в украинские времена тем режимом, поражены в правах, то есть они должны, если хотят баллотироваться, указывать, что они были осуждены и у них есть судимость". "Судимость-то получили за что? За то, что сражались с укрофашистским режимом, чтобы быть с нами", - сказал член ОП. Малькевич отметил, что у общественников есть много предложений "по демократизации всех процессов".

Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию. Тема форума: "Гражданское общество: достижения, лица, события". ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".