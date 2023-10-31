Меликов призвал жителей Дагестана оказать реальные меры поддержки Палестине

Глава республики также отметил, что выразить поддержку можно было цивилизованным путем, организовав санкционированный митинг и направив предварительно заявку на его проведение

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона оказать поддержку народу Палестины не беспорядками, а гуманитарной помощью и готовностью обеспечить их отдых и обучение.

"Мне удивительно, что два дня Дагестан молчит. Где наша здоровая часть общества? Почему эта здоровая часть общества не сказала: <...> Дагестан с палестинским народом, мы поддерживаем вас, готовы сегодня оказать гуманитарную помощь, и, когда будет возможность ее доставки туда, мы вам ее предоставим. Дагестан - это те, кто предлагает министру образования возможность принять сюда на отдых палестинских детей, которые лишились родителей. Дагестан - это те, которые готовы взять на себя ответственность принять в вузы палестинскую молодежь", - сказал Меликов во вторник на встрече с представителями общественности, парламентариями и журналистами.

Глава Дагестана также отметил, что выразить поддержку Палестине можно было цивилизованным путем, организовав санкционированный митинг и направив предварительно заявку на его проведение.