Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада

Из-за непогоды задерживаются три рейса

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова не принимает и не отправляет воздушные суда из-за снегопада, следует из материалов, опубликованных пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями аэропорт Челябинска закрыт для прилета и вылета воздушных судов с 20:40 (18:40 мск)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за непогоды задерживаются три рейса по маршруту Челябинск - Москва и рейс по маршруту Челябинск - Сургут. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле челябинской транспортной прокуратуры.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 1 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильная изморозь, гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица.