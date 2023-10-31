Эксперт: температура в центральном регионе РФ превысит климатическую норму в ноябре

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что в Москве может быть побит температурный рекорд почти 90-летней давности, который был зафиксирован 1 ноября 1934 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Температура воздуха в первую декаду ноября в центральном регионе России будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Температурные показатели будут постепенно понижаться, но в целом первая декада ноября окажется на 5-7 градусов теплее нормы, и следующие снегопады придут в регион уже после ее окончания", - говорится в сообщении.

Синоптик отметил, что в Москве может быть побит температурный рекорд почти 90-летней давности, который был зафиксирован 1 ноября 1934 года. Воздух в столице тогда прогрелся до 12,6 градусов выше нуля. Кроме того, может быть обновлен температурный рекорд в Туле 13,6 градусов, который был установлен в 1967 году, и в Орле, когда в том же году зафиксировали температуру плюс 15.

Леус добавил, что возможно небольшое похолодание и температура воздуха будет колебаться от плюс 7 до 12 градусов. А к концу недели ожидаются дожди, но при этом воздух может прогреться до 14 градусов выше нуля.