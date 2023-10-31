Медиагруппа Al Jazeera подверглась хакерской атаке

Она направлена на нарушение процесса вещания и публикации материалов, отметила Al Jazeera Media Network

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Катарская медиагруппа Al Jazeera Media Network, управляющая одноименным телеканалом, подверглась хакерской атаке. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте телеканала Al Jazeera.

"Веб-сайты и операционные системы Al Jazeera Media Network подверглись серии кибератак, направленных на нарушение процесса вещания и публикации материалов, что связано с нашим освещением войны в Газе. Большинство атак было совершено с IP-адресов, находящихся на территории участника текущего конфликта", - указано в тексте заявления.

Израильские власти неоднократно обвиняли принадлежащий правительству Катара телеканал Al Jazeera в ангажированности при освещении конфликта в секторе Газа. 15 октября министр связи Израиля Шломо Каръи заявил, что намерен добиваться одобрения правительством предложения о закрытии бюро Al Jazeera. По его словам, катарский телеканал оказывает информационную поддержку движению ХАМАС и подвергает израильских военных риску потенциальных атак из Газы.

20 октября правительство Израиля утвердило правила, которые позволят закрывать представительства иностранных средств массовой информации, если их деятельность представляет угрозу для национальной безопасности. Как поясняет газета The Times of Israel, новые правила имеют обратную силу, то есть трансляции телеканала Al Jazeera, которые велись в период начала военных действий, могут стать основанием для закрытия его бюро в Израиле.