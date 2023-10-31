В Москве в электродепо "Столбово" началось активное строительство ключевых объектов

На территории электродепо появится 51 новое здание и сооружение

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Активные работы по возведению основных зданий и сооружений начались на стройплощадке будущего электродепо "Столбово". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Возведение электродепо "Столбово" для обслуживания поездов действующей Сокольнической и будущей Троицкой линий столичного метро переходит в активную фазу - выполнены работы по планировке территории, ведется строительство подвальных этажей зданий и сооружений основного этапа. Также завершено устройство буронабивных свай и уже собрано более 650 тонн металлоконструкций главного здания отстойно-ремонтного корпуса", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

По словам заммэра, отстойно-ремонтный корпус рассчитан на 33 канавы: на 27 из них будет осуществляться ночной отстой подвижного состава, пять предназначены для ремонта поездов и еще одна канава - для мойки. В корпусе будет установлено современное технологическое оборудование, включая колесотокарный станок для обточки колес, получающий данные с диагностического поста на веере путей депо.

Возводимое в Новой Москве на территории 16 га электродепо предназначено для обслуживания подвижного состава перспективной Троицкой и действующей Сокольнической линий метрополитена, там появится 51 новое здание и сооружение.

Какие работы ведутся и планируются

"В настоящее время ведется устройство глубинного дренажа по вееру путей и идут монолитные работы по коммуникационному коллектору для внутренних сетей теплоснабжения и водоснабжения. Кроме того, начались земляные работы по устройству котлована инженерного корпуса, а готовность монтажа металлоконструкций здания мотодепо оценивается на 65%", - уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метропролитена) Юрий Кравцов.

Он добавил, что строители приступили и к возведению основных конструкций административно-бытового корпуса, в частности, ведется бетонирование фундаментной плиты.

"Вместе с активизацией работ на объекте планируется увеличить численность задействованного персонала. Если сегодня на стройплощадке трудятся немногим более 500 сотрудников, то уже через месяц их число возрастет до тысячи, а в начале следующего года здесь будут задействованы порядка 2 тыс. человек", - добавил гендиректор.

Глава инжинирингового холдинга напомнил, что для перегона составов Сокольнической линии подземки сооружаются три соединительные ветки, по которым уже завершаются монолитные работы, и на одной из них начат монтаж верхнего строения пути.

"С целью оборота поездов Троицкой линии метро будет проложена еще одна подземная соединительная ветка - в настоящий момент на площадке депо сооружается стартовый котлован для ее последующего строительства с помощью тоннелепроходческого щита", - заключил Кравцов.