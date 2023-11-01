График поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в ноябре

Это связано с работами по развитию путевой инфраструктуры

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расписание поездов Белорусского, Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1 изменится в ноябре в связи с работами по развитию путевой инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.

"В связи с работами по развитию путевой инфраструктуры в ноябре вносятся изменения в движение поездов на Белорусском, Савеловском направлениях МЖД и МЦД-1, а также аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево. Так, с 20:30 1 ноября до 06:30 2 ноября на станции Тучково железнодорожники заменят стрелочный перевод. В ночные часы, с 00:40 до 04:40, с 1 по 30 ноября на остановочном пункте Тестовская МЦД-1 будут проводиться работы по демонтажу старых платформ и устройству шпунтового ограждения котлована, необходимые для строительства южного вестибюля", - говорится в публикации.

Одновременно по выходным дням 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 ноября с 11:00 до 15:00 в границах станции Фили будут проводиться работы по демонтажу фундаментов старого путепровода, разобранного ранее для развития городской дорожной сети. В указанные дни и часы движение поездов будет осуществляться по соседним путям.

"В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов Белорусского, Савеловского направлений МЖД, в том числе поздних рейсов аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево, а также МЦД-1. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько из них выведут из расписания", - уточнили в МЖД.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД пассажирам".