Инжиниринговый центр микробиологии в Тамбове будет готовить кадры "под ключ"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Инжиниринговый центр промышленной микробиологии откроется на базе Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина (Державинский университет) в рамках реализации программы "Приориет-2030". В центре будут готовить кадры для биотехнологических предприятий и обеспечивать отрасль технологиями выпуска новых отечественных биопрепаратов, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Запуск центра инжиниринга в сфере промышленной микробиологии создает условия для выстраивания принципиально нового научно-технологического сотрудничества с промышленными партнерами, имеющими потребность в расширении линейки производимых продуктов микробиологического синтеза и промышленных регламентах, а также позволяет качественно изменить условия для практико-ориентированной подготовки кадров для микробиологической отрасли. Так сказать, готовить кадры "под ключ", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснила ТАСС директор института естествознания Державинского университета Елена Скрипникова, центр будет работать по двум направлениям: одно из них - это подготовка специалистов, обладающих знаниями и навыками управления биотехнологическими процессами на промышленном оборудовании, а другое - разработка новых продуктов и регламентов их производства на предприятиях, в том числе для крупного партнера из Тамбовской области - компании "Агрофермент". К решению этих задач привлечены ведущие технологи с предприятий-партнеров, научно-разработческий блок поддерживают специалисты из ведущих вузов, в том числе из Московского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета.