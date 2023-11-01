Главархив Москвы оцифровал 10 млн страниц документов по проекту "Моя семья"

Этого удалось достичь почти за три года работы проекта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 10 млн страниц документов опубликовано в онлайн-сервисе "Моя семья" Главархива Москвы за три года его работы, сообщила пресс-служба Главархива.

"Главархив Москвы стал одним из первых архивов в России, который начал широко открывать безвозмездный доступ к метрическим книгам и другим документам, которые помогают горожанам восстанавливать историю своих семей. Так, Главархив запустил онлайн-сервис "Моя семья", которому в декабре исполнится три года. Сейчас в нем опубликовано уже более 10 млн страниц документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если раньше нужно было выделить достаточно много времени, чтобы поработать с материалами в читальном зале Главархива, то сейчас сервис позволяет проводить поиски из любой точки в любое время. "Хотя в онлайн-сервис на настоящий момент добавлены не все книги, но сканирование продолжается, и их количество пополняется каждый месяц в среднем на 150-200 тыс. страниц", - добавили в пресс-службе.

1 ноября Главархиву Москвы исполняется 61 год. На сегодняшний день в ведомстве хранится более 20 млн дел, каждое из которых содержит около 200 документов, а хранилище нового роботизированного архива рассчитано на 100 млн единиц хранения.