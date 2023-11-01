"Яндекс" запустил сервис на базе нейросети для помощи в ЕГЭ по информатике

На платформе предусмотрены актуальные тренировочные варианты заданий от Федерального института педагогических измерений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Платформа со встроенным ИИ-помощником от "Яндекс учебника" появилась в России, сообщили ТАСС в самом сервисе. Ее можно использовать для занятий с репетитором или для подготовки к единому госэкзамену по информатике, но списать готовые ответы не получится.

Платформа работает на базе генеративной нейросети YandexGPT от самого "Яндекса". Она бесплатна и помогает подготовиться к ЕГЭ по информатике при помощи объяснений от нейросети и встроенного редактора кода. Сервис помогает готовиться к экзамену, однако для списывания ответов он не предназначен.

На платформе предусмотрены актуальные тренировочные варианты заданий от Федерального института педагогических измерений, школьники смогут в любой момент проверить свой уровень готовности к экзамену.

Предназначение ИИ-помощника в том, что он объясняет незнакомый термин и выдает необходимую теорию в виде понятных видеороликов и текстовых подсказок.

Позже, как обещают в "Яндекс учебнике", помощник будет анализировать решения школьников, определять то, на что им нужно обратить больше внимания, и рекомендовать индивидуально подобранные задания. Также он сможет разбирать синтаксические ошибки в программировании.

По данным Рособрнадзора, с 2021 по 2023 год число школьников, которые выбрали информатику для сдачи ЕГЭ, достигло 113 тыс. человек. Около 70% родителей в целом хотели бы, чтобы их дети развивались в сфере технологий.