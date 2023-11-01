Минздрав сообщил о снижении числа жалоб на взимание платы за услуги по ОМС

По данным ведомства, за девять месяцев получили 1 097 жалоб

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Количество жалоб на взимание платы за услуги, предусмотренные программой обязательного медицинского страхования (ОМС), в последние годы снижается. Так, в 2019 году число таких обращений превысило 3 тыс., а за девять месяцев 2023 года составило около 1,1 тыс., сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщила, что 4 из 10 опрошенных россиян (43%) замечали, что положенные по полису ОМС услуги пытаются оказать платно. Там также отметили, что популярность этого мнения в обществе за восемь лет практически не изменилась: в 2015 году этот ответ дали 45% респондентов.

"Результаты мониторинга [ФОМС] говорят не только об отсутствии роста числа жалоб на взимание денежных средств за оказанную медицинскую помощь, предусмотренную программами ОМС, но и на устойчивую тенденцию к их снижению: так, за девять месяцев текущего года было получено 1 097 жалоб, тогда как по итогам 2022 эта цифра составляла 1 635. Для сравнения, в 2019 году число жалоб составило 3 040", - сообщили в Минздраве.

Там пояснили, что представители страховых организаций собирают данные об обращениях застрахованных лиц, в том числе о жалобах, связанных с оказанием медицинской помощи, путем анкетирования пациентов в кабинетах поликлиник, а также анализа всей совокупности жалоб, поступивших от пациентов в страховые медицинские организации и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. При этом в Минздраве считают, что результаты опроса ВЦИОМ могут быть связаны с особенностями формулировок вопросов, которые ставятся перед респондентами. "Также они [результаты опроса] могут свидетельствовать о повышении внимания граждан к своему здоровью, росте заинтересованности в его сохранении, увеличении информированности граждан о своих правах на получение медицинской помощи", - добавили в министерстве.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам РФ по полису ОМС. <…> Необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет программа государственных гарантий постоянно расширяется, в нее включаются новые, современные методы диагностики и лечения. С 2023 года правительство РФ дополнительно расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, включив в нее новые виды высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении Минздрава.