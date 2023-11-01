1 ноября, 08:18,
обновлено 1 ноября, 08:31
Палестино-израильский конфликт

Дипломаты РФ проверяют информацию об открытии КПП "Рафах" для эвакуации иностранцев

Такие сообщения ранее появились в СМИ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты в Рамалле проверяют информацию СМИ об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа для эвакуации иностранцев. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Мы пока проверяем информацию, которая появилась в СМИ", - отметила она, комментируя данные ряда средств массовой информации об открытии пункта. По словам пресс-секретаря, информации об эвакуации россиян из сектора Газа по-прежнему нет.

Ранее Зарипова сообщила, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них более 500 россиян. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация