В СФ заявили о готовности совершенствовать законы для помощи соотечественникам за рубежом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в настоящее время многонациональный Русский мир проходит через серьезные испытания

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации готов к работе над совершенствованием законодательства в сфере защиты прав соотечественников за рубежом и оказания им поддержки. Это подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветствии к участникам Всемирной тематической конференции соотечественников.

"В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации готовы к работе над совершенствованием законодательства в области отношений с соотечественниками за рубежом, консолидации совместных усилий, направленных на активизацию сотрудничества с соотечественниками за рубежом в деле продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей в мире", - отмечается в приветствии Матвиенко, которое зачитал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Матвиенко указала, что в настоящее время многонациональный Русский мир проходит через серьезные испытания. "Русофобская кампания коллективного Запада, попытки отмены российской культуры крайне негативно отражаются на положение проживающих за рубежом соотечественников. В целом ряде государств ущемляются их права на образование, свободу вероисповедания, пользование родным языком, а также нарушаются гарантии свободы деятельности общественных объединений", - указано в приветствии.

Кроме того, подчеркивается, что укрепление связей с русским зарубежьем, оказание соотечественникам всесторонней поддержки, обеспечение защиты их прав и законных интересов относится к числу приоритетных задач внешней политики России.