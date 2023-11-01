Больше половины опрошенных русскоговорящих немцев ущемляли после начала СВО

По данным VADAR, не ощущают себя в безопасности в ФРГ 52%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. 63% русскоговорящих немцев после 24 февраля 2022 года сталкивались с дискриминацией, а более половины не ощущают себя в безопасности в Германии. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ассоциацией по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Согласно полученным VADAR данным, 63% русскоговорящих немцев сталкивались с дискриминацией после 24 февраля 2022 года, - указано в сообщении. - В целом больше половины - 52% - русскоговорящих немцев не ощущают себя в безопасности, находясь в Германии".

В VADAR отметили, что наиболее часто с проявлениями русофобии граждане сталкиваются в банках (58% опрошенных), при взаимодействии с полицией (34%), а также в школах и других образовательных учреждениях (27%).

Кроме того, исследование показало, что более 60% опрошенных подвергаются травле онлайн. "Самую благодатную почву для киберугроз и оскорблений создают социальные сети, среди которых Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) уверенно удерживает первенство в антирейтинге. Более 76% опрошенных сообщили о нападках на просторах этой соцсети платформы Meta, тогда как в Instagram (запрещен в России) этот показатель составляет 48%, в X (Twitter) 26%", - сообщили в VADAR.

Кроссплатформенное исследование проводили по методике ривер-сэмплинг (riversampling), в опросе приняли участие 1 458 человек. Целью было оценить реальный масштаб русофобии и нетерпимости по национальному признаку в ФРГ.