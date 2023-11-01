Систему ливневой канализации Челябинска намерены реконструировать до 2033 года

В планах, в частности, построить более 410 км сетей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинске до 2033 года реконструируют городскую систему ливневой канализации, которая во время сильных дождей периодически не справляется со своей задачей, следует из материалов, опубликованных администрацией города.

"В Челябинске утвердили схему ливневой канализации и проект ее реконструкции. Проект рассчитан до 2033 года. На следующий год [на эти цели] уже выделено 112 млн рублей", - уточняется в материалах.

В пресс-службе Челябинской городской думы отметили, что проект подразумевает строительство до 2033 года 410,97 км самотечных сетей ливневой канализации. Кроме того, построят 16 км напорных сетей, 9 канализационных напорных станций и 9 ливневых очистных сооружений, а также реконструируют 112,83 км существующих сетей.

По информации городской думы, реализация проекта повысит уровень комфорта людей. Прежде всего, уровень качества отведения сточных и поверхностные вод вырастет. Кроме того, сократится количество подтоплений улично-дорожной сети. Также увеличится срок службы дорожного покрытия.