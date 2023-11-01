Львова-Белова выразила готовность при необходимости помочь детям из Палестины

По словам омбудсмена, пока соответствующих поручений не поступало

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Россия готова при необходимости оказать помощь детям, эвакуированным из Палестины из-за обострения арабо-израильского конфликта, пока соответствующих поручений не поступало. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова журналистам во время проходящего в исполкоме СНГ в Минске заседания уполномоченных по правам ребенка стран - участниц содружества.

"В настоящий момент прямого поручения о помощи не поступало. Мы выразили свое желание при необходимости поддержать и помочь. У президента [России] Владимира Владимировича Путина конкретная позиция о том, что неважно, какие это конфликты, чем они были спровоцированы, дети страдать не должны. Если такая необходимость возникнет, мы с самого начала об этом сказали, мы готовы будем включаться и готовы будем помогать", - сказала она.

Львова-Белова также отметила, что в настоящее время не располагает данными "о российских детях на территории Палестины".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземные операции в ней, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе.