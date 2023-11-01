Соловьев считает, что журналистов в будущем ждет конкуренция с искусственным интеллектом

При этом есть надежда, что генеративные модели будут усиливать роль сотрудников СМИ, а не ограничивать их работу, отметил председатель Союза журналистов России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем станет серьезным конкурентом журналистам. Тем не менее есть надежда, что генеративные модели будут усиливать роль сотрудников СМИ, а не ограничивать их работу, сказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"Когда студенты разных факультетов журналистики спрашивают меня, как будет взаимодействовать искусственный интеллект и журналистика, я говорю о том, что, если сейчас существует очень непростая конкуренция журналистов с блогерами и Telegram-каналами, то в перспективе у них - жесточайшая конкуренция с искусственным интеллектом", - сказал он на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

Соловьев также отметил, что уже сейчас ИИ бесплатно и в неограниченных количествах выдает тексты, пишет новости, и это будет только развиваться.

"Все же хочется надеяться на то, что генеративные модели будут способствовать развитию более интеллектуальной и креативной журналистики, не ограничивая, а усиливая нашу роль", - заключил он.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на форуме "Вся Россия - 2023" заявил, что искусственный интеллект не сможет вытеснить журналистов, возможна лишь замена части технологических работников СМИ.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании "Яндекс" Александр Крайнов, в свою очередь, отмечал, что заменить журналиста может только другой журналист, который использует технологии искусственного интеллекта.