Первый процесс по делу о покушении на Соловьева начнется 13 ноября

Речь идет о деле Василия Стрижакова, пятерых соучастников преступления будут судить позже

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Первое заседание суда по делу о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева пройдет 13 ноября в Москве. Об этом ТАСС сообщили во Втором Западном окружном военном суде, где будет проходить процесс.

"Заседание суда по делу Василия Стрижакова назначено на 13 ноября. Он обвиняется в подготовке к убийству общественного деятеля в составе группы лиц по найму, участии в террористической организации, незаконном изготовлении оружия и взрывных устройств, а также незаконном сбыте оружия", - заявили в суде. Дело Стрижакова выделено в отдельное производство. Пятерых соучастников преступления будут судить позже.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, Стрижаков страдает психическим заболеванием. "Возможно, выделение дела Стрижакова связанно с этим. Не исключено, что в ходе процесса прокурор потребует освободить его от уголовной ответственности и назначить ему принудительные меры медицинского характера с содержанием в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства.

Всего в связи с планами убийства Соловьева были задержаны шесть участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, все - граждане России. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста. После убийства они планировали скрыться за рубежом.

Стрижаков ранее был осужден за соучастие в одном убийстве и нескольких нападениях, совершенных по мотивам межнациональной и межрасовой ненависти. В 2012 году суд признал его виновным в убийстве и хулиганстве, но поскольку тот на момент совершения преступлений был несовершеннолетним, его отправили на 10 лет в воспитательную колонию.