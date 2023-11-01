В Москве представили проект "Письма из Ленинграда" о жизни людей в дни блокады

В рамках проекта также создана интерактивная карта Петербурга с нанесенными на нее адресами отправителей и получателей писем

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мультимедийный проект "Письма из Ленинграда", посвященный жизни города в дни блокады, представили в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы презентуем совместный проект "Парламентской газеты" и Музея обороны и блокады Ленинграда. Проект называется "Письма из Ленинграда". <…> Блокада - это история многих тысяч обычных людей, имена которых мало кто знает. <…> Публикуя подобные материалы, мы как будто подсматриваем <...> за тем, как жили простые ленинградцы в эти 900 блокадных дней", - сказал главный редактор "Парламентской газеты" Александр Коренников.

Проект основан на архивных письмах и документах жителей города, предоставленных Музеем обороны и блокады Ленинграда. Из писем можно узнать, о чем думали и какими мыслями делились друг с другом простые люди разных возрастов, специальностей, как оценивали происходящие события и верили в победу.

Кроме того, в рамках проекта создана интерактивная карта Петербурга с нанесенными на нее адресами отправителей и получателей писем. "История с нанесением адресов, по которым можно интерактивно перейти на <…> письмо и [узнать], что стало с этими людьми, <…> позволяет прочувствовать близость и соучастие с событиями", - пояснила журналист издания Александра Медведева.

Инициатива приурочена к 80-летнему юбилею полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.