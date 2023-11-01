В Петербурге стартовал ресторанный фестиваль

Он продлится до 30 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. XIII Петербургский ресторанный фестиваль, который продлится до 30 ноября, стартовал в лучших городских ресторанах, кондитерских и кафе. Как рассказал корреспонденту ТАСС организатор фестиваля Станислав Смирнов, в этом году кулинарными изысками на тему Петербургского чаепития смогут насладиться порядка 300 тыс. человек.

"В этот раз мы выбрали тему Петербургского чаепития и предложили ресторанам пофантазировать на тему как традиционного чаепития, так и его современного прочтения. Порядка 60% ресторанов откликнулись на нашу инициативу и создали свои чайные сеты, либо чайное сопровождение к блюдам. Ноябрь - холодный месяц, который как раз подходит для того, чтобы пить чай. И хотя каждый ресторан сам определяет количество сетов, которые будет сервировать, мы рассчитываем, что примерный охват фестиваля составит порядка 300 тыс. человек", - рассказал Смирнов.

Дегустационные сеты продаются за фиксированную сумму в размере 990 и 1 990 рублей. В фестивале принимают участие порядка ста ресторанов. Как подчеркнул Смирнов, в этом году среди них большое количество кондитерских и небольших кафе. Он также отметил, что формат чаепития в Петербурге восходит в большей степени к английским традициям и в отличии от азиатской церемонии предполагает подачу сэндвича с ростбифом. Не обошлось и без русского чаепития с самоваром, блинами и красной икрой. И все это подается на посуде Императорского фарфорового завода в Петербурге.

"Я бы посоветовал обратить внимание на петербургские отели и рестораны при отелях, потому что они традиционно являются местами, где проводят чаепитие. При этом стоит посмотреть как пятизвездочные отели, так и небольшие загородные, в которых нередко встречаются интересные вариации, в том числе на классическое английское чаепитие", - подытожил организатор.

Петербургский ресторанный фестиваль проводится с 2016 года дважды в год - весной и осенью. За это время он стал значимым гастрономическим событием города. Фестиваль организуется при поддержке комитета по развитию туризма. Цель мероприятия - познакомить жителей и гостей города с петербургской кухней, помочь развитию ресторанной отрасли, а также способствовать привлечению туристов в город.

В 2022 году фестиваль занял первое место в категории "Лучшее гастрономическое событие России" в финале Всероссийского форума гастрономического туризма, прошедшего под эгидой Ростуризма во Владивостоке.